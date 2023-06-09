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روسيا تعلن "صد" هجمات أوكرانية عدة على الجبهة الجنوبية
آخر الأخبار
2023-06-09 | 07:39
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روسيا تعلن "صد" هجمات أوكرانية عدة على الجبهة الجنوبية
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