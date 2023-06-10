بدء سريان هدنة الـ24 ساعة في السودان

احصاءات غرفة التحكم المروري: ثلاثة قتلى وثلاثة عشر جريحًا في عشرة حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

احصاءات غرفة التحكم المروري: ثلاثة قتلى وثلاثة عشر جريحًا في عشرة حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

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