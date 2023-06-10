البزري للـLBCI: نبحث عن الشخص الذي يمثلّ خيارنا بشكل أفضل واذا وجدناه ممكن أن نقترع باسمه وممكن أن تكون التسمية من الدورة الاولى أو الثانية وممكن أيضًا أن يكون هناك اقتراع بشعار أو بعبارة معيّنة

عبد الرحمن البزري للـLBCI: نحن مجموعة من النواب نواب صيدا جزين وعدد جيّد من التغييريين وتكتل الاعتدال الوطني واللقاء النيابي إضافةً الى نواب آخرين ننسق فيما بيننا لضمان الخيار الثالث لاننا مقتنعون أن هذه الجلسة ممكن أن لا تنتج رئيسًا

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