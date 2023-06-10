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وصول وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام إلى الرياض ممثلاً رئيس مجلس الوزراء مترأساً الوفد اللبناني
آخر الأخبار
2023-06-10 | 05:37
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وصول وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام إلى الرياض ممثلاً رئيس مجلس الوزراء مترأساً الوفد اللبناني
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