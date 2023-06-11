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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان افتتح المؤتمر العربي الصيني العاشر في الرياض مشددا على أهمية التعاون الصيني العربي ولا سيما مع المملكة العربية السعودية والاستثمار المتبادل في مختلف المجالات إضافة إلى تنامي حجم التبادل التجاري
آخر الأخبار
2023-06-11 | 02:43
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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان افتتح المؤتمر العربي الصيني العاشر في الرياض مشددا على أهمية التعاون الصيني العربي ولا سيما مع المملكة العربية السعودية والاستثمار المتبادل في مختلف المجالات إضافة إلى تنامي حجم التبادل التجاري
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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