بلال الحشيمي للـLBCI: حاسم قراري وهو التصويت لجهاد ازعور ويجب أن يكون القرار واضحًا

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: المؤتمر العربي الصيني يتكرّر تحت شعار التعاون من أجل الرخاء وبرعاية ولي العهد محمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية تعمل كجسر للربط بين العالم العربي والصين

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: المؤتمر العربي الصيني يتكرّر تحت شعار التعاون من أجل الرخاء وبرعاية ولي العهد محمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية تعمل كجسر للربط بين العالم العربي والصين

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان افتتح المؤتمر العربي الصيني العاشر في الرياض مشددا على أهمية التعاون الصيني العربي ولا سيما مع المملكة العربية السعودية والاستثمار المتبادل في مختلف المجالات إضافة إلى تنامي حجم التبادل التجاري