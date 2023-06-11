سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: المطلوب تصويري كمرشح فريق ولا أخجل أنني أنتمي إلى مشروع سياسي ولكن انا منفتح على الجميع وان اصبحت رئيسا سأكون لكل اللبنانيين وهذا ما يعرفه حلفائي قبل خصومي

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