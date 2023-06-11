الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": لم نعد الرئيس بري بأي امر غير الموقف الذي اعلنه اللقاء الديمقراطي وموقفنا لم يتغير منذ اعلان جنبلاط بمبادرته بالاسماء الثلاثة
آخر الأخبار
2023-06-11 | 14:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": لم نعد الرئيس بري بأي امر غير الموقف الذي اعلنه اللقاء الديمقراطي وموقفنا لم يتغير منذ اعلان جنبلاط بمبادرته بالاسماء الثلاثة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
لـ"الأحد
ماريو":
الرئيس
الموقف
اعلنه
اللقاء
الديمقراطي
وموقفنا
يتغير
اعلان
جنبلاط
بمبادرته
بالاسماء
الثلاثة
التالي
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان افتتح المؤتمر العربي الصيني العاشر في الرياض مشددا على أهمية التعاون الصيني العربي ولا سيما مع المملكة العربية السعودية والاستثمار المتبادل في مختلف المجالات إضافة إلى تنامي حجم التبادل التجاري
التحكم المروري: 7 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق المريجات باتجاه شتورا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
18:02
كييف تعلن تحرير قرية ثانية في منطقة دونيتسك
أخبار دولية
18:02
كييف تعلن تحرير قرية ثانية في منطقة دونيتسك
0
أخبار دولية
17:35
انهيار طريق سريع رئيسي في فيلادلفيا
أخبار دولية
17:35
انهيار طريق سريع رئيسي في فيلادلفيا
0
أخبار دولية
17:30
وكالة الطاقة الذرية تطلب إتاحة التأكد من منسوب مياه سد كاخوفكا
أخبار دولية
17:30
وكالة الطاقة الذرية تطلب إتاحة التأكد من منسوب مياه سد كاخوفكا
0
أخبار دولية
17:27
عشرة قتلى في حادث حافلة في أستراليا
أخبار دولية
17:27
عشرة قتلى في حادث حافلة في أستراليا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:26
الجيش الاسرائيلي القى قنابل مسيلة للدموع على عدد من اللبنانيين الواقفين بمحاذاة الأراضي المحتلة في تلال كفرشوبا بسبب اقترابهم من إحدى دبابات الميركافا المنتشرة في المنطقة
آخر الأخبار
17:26
الجيش الاسرائيلي القى قنابل مسيلة للدموع على عدد من اللبنانيين الواقفين بمحاذاة الأراضي المحتلة في تلال كفرشوبا بسبب اقترابهم من إحدى دبابات الميركافا المنتشرة في المنطقة
0
آخر الأخبار
15:55
النائب الياس جرادة لـ"الأحد مع ماريو": لن أصوّت بورقة بيضاء ولن أقاطع الجلسات ولن أكون بلا رأي وسأدعم الرئيس الذي يفوز حتى النهاية واذا لم يعمل من أجل الوطن سأنتقده انتقادًا بنّاءً
آخر الأخبار
15:55
النائب الياس جرادة لـ"الأحد مع ماريو": لن أصوّت بورقة بيضاء ولن أقاطع الجلسات ولن أكون بلا رأي وسأدعم الرئيس الذي يفوز حتى النهاية واذا لم يعمل من أجل الوطن سأنتقده انتقادًا بنّاءً
0
آخر الأخبار
15:45
النائب الياس جرادة لـ"الأحد مع ماريو": لم تتم دعوتي الى اجتماع النواب التغييريين للاتفاق الى من سيصوتون في الجلسة وقراري واضح "انا ضد الاصطفاف"
آخر الأخبار
15:45
النائب الياس جرادة لـ"الأحد مع ماريو": لم تتم دعوتي الى اجتماع النواب التغييريين للاتفاق الى من سيصوتون في الجلسة وقراري واضح "انا ضد الاصطفاف"
0
آخر الأخبار
15:44
النائب الياس جرادة لـ"الأحد مع ماريو": نحن ضد الاصطفاف وهذه المشهدية هي ترجمة للاصطفاف وموقفي لا يزال واضحا من البداية وكنت قد طرحت أسماء من ضمنها زياد بارود ولكنني لم اقل انني سأنتخب الأربعاء زياد بارود وقد انتخبه ولا زلت في نفس المنهج
آخر الأخبار
15:44
النائب الياس جرادة لـ"الأحد مع ماريو": نحن ضد الاصطفاف وهذه المشهدية هي ترجمة للاصطفاف وموقفي لا يزال واضحا من البداية وكنت قد طرحت أسماء من ضمنها زياد بارود ولكنني لم اقل انني سأنتخب الأربعاء زياد بارود وقد انتخبه ولا زلت في نفس المنهج
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-01-10
كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم؟
اقتصاد
2023-01-10
كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم؟
0
أخبار دولية
2023-05-16
وزيرا دفاع اليابان والصين يجريان أول مكالمة عبر خط عسكري مباشر
أخبار دولية
2023-05-16
وزيرا دفاع اليابان والصين يجريان أول مكالمة عبر خط عسكري مباشر
0
حال الطقس
2023-05-28
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار بانتظارنا
حال الطقس
2023-05-28
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار بانتظارنا
0
فنّ
2023-06-06
الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!
فنّ
2023-06-06
الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
16:38
ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": "لا ننتخب فرنجية لأن هناك خلاف في التموضع والخيارات السياسية
أخبار سياسية
16:38
ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": "لا ننتخب فرنجية لأن هناك خلاف في التموضع والخيارات السياسية
0
أخبار سياسية
16:31
فيصل كرامي لـ"الأحد مع ماريو": لا رئيس للجمهورية الأربعاء.. وما يحصل بين القوى المسيحية اتفاق وَهم وعابر
أخبار سياسية
16:31
فيصل كرامي لـ"الأحد مع ماريو": لا رئيس للجمهورية الأربعاء.. وما يحصل بين القوى المسيحية اتفاق وَهم وعابر
0
أخبار لبنان
16:11
عطالله لـ"الأحد مع ماريو": التقاطع على أزعور ليس موجهًا ضد أحد
أخبار لبنان
16:11
عطالله لـ"الأحد مع ماريو": التقاطع على أزعور ليس موجهًا ضد أحد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
عين الدول العربية على سوق السياحة الصينية...فهل للبنان حصة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
عين الدول العربية على سوق السياحة الصينية...فهل للبنان حصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اليوم الأول للمؤتمر الصيني العربي..السعودية توقع اتفاقا بـ ٥،٦ مليار دولار مع مصنع للسيارات الكهربائية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اليوم الأول للمؤتمر الصيني العربي..السعودية توقع اتفاقا بـ ٥،٦ مليار دولار مع مصنع للسيارات الكهربائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فوز المان سيتي بلقب دوري الابطال كان بنكهة عربية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فوز المان سيتي بلقب دوري الابطال كان بنكهة عربية
0
رياضة
13:32
شغف المدربة كريستينا بادو لكرة السلة ابقاها بالملاعب حتى اللحظات الاخيرة من حملها
رياضة
13:32
شغف المدربة كريستينا بادو لكرة السلة ابقاها بالملاعب حتى اللحظات الاخيرة من حملها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مانشستر سيتي بطل اوروبا لاول مرة بالتاريخ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مانشستر سيتي بطل اوروبا لاول مرة بالتاريخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في الدامور ناظم أحمد يتهم البحر بالاعتداء على عقاراته... ويعمل لاسترداد حصته من البحر
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في الدامور ناظم أحمد يتهم البحر بالاعتداء على عقاراته... ويعمل لاسترداد حصته من البحر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:33
فرنجية: "التيار" طرح إسم زياد بارود وهو شخص "مرتب ونعنوع" ومن ثم عاد وطرح جهاد أزعور الذي ينتمي إلى المنظومة التي يقول "التيار" إنه لا يريد رئيساً منها وتبنّى ابن المنظومة ووزير مالية الإبراء المستحيل
خبر عاجل
12:33
فرنجية: "التيار" طرح إسم زياد بارود وهو شخص "مرتب ونعنوع" ومن ثم عاد وطرح جهاد أزعور الذي ينتمي إلى المنظومة التي يقول "التيار" إنه لا يريد رئيساً منها وتبنّى ابن المنظومة ووزير مالية الإبراء المستحيل
2
خبر عاجل
04:03
هيئة إدارة السير تعلن التوقف عن إستقبال المعاملات وكشف الآليات في الدكوانة
خبر عاجل
04:03
هيئة إدارة السير تعلن التوقف عن إستقبال المعاملات وكشف الآليات في الدكوانة
3
أخبار لبنان
05:28
الراعي: السعي في البطريركية مع كل الفرقاء لانتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرض على الآخرين
أخبار لبنان
05:28
الراعي: السعي في البطريركية مع كل الفرقاء لانتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرض على الآخرين
4
خبر عاجل
12:45
فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"
خبر عاجل
12:45
فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"
5
آخر الأخبار
12:22
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: المطلوب تصويري كمرشح فريق ولا أخجل أنني أنتمي إلى مشروع سياسي ولكن انا منفتح على الجميع وان اصبحت رئيسا سأكون لكل اللبنانيين وهذا ما يعرفه حلفائي قبل خصومي
آخر الأخبار
12:22
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: المطلوب تصويري كمرشح فريق ولا أخجل أنني أنتمي إلى مشروع سياسي ولكن انا منفتح على الجميع وان اصبحت رئيسا سأكون لكل اللبنانيين وهذا ما يعرفه حلفائي قبل خصومي
6
خبر عاجل
12:18
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: في ١٣ حزيران جاؤوا وكنّا نياماً أما اليوم فنحن واعون وما حدث في ١٣ حزيران لن يكون في ١٤ حزيران
خبر عاجل
12:18
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: في ١٣ حزيران جاؤوا وكنّا نياماً أما اليوم فنحن واعون وما حدث في ١٣ حزيران لن يكون في ١٤ حزيران
7
أخبار لبنان
14:53
بارود يعلّق على كلام فرنجيه: لم أكن أعتقد أن التهكّم من شيم أصحاب الفروسية المفترضين وهو قطعا ليس من شيم الرؤساء
أخبار لبنان
14:53
بارود يعلّق على كلام فرنجيه: لم أكن أعتقد أن التهكّم من شيم أصحاب الفروسية المفترضين وهو قطعا ليس من شيم الرؤساء
8
خبر عاجل
12:20
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: لا أحد يزايد علينا لا في مسيحيتنا ولا في وطنيتنا ولا في عروبتنا وأتى الوقت لكي نُريح المسيحيين ونقول لهم أنّ الشريك في الوطن لم يأتِ لإلغائنا
خبر عاجل
12:20
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: لا أحد يزايد علينا لا في مسيحيتنا ولا في وطنيتنا ولا في عروبتنا وأتى الوقت لكي نُريح المسيحيين ونقول لهم أنّ الشريك في الوطن لم يأتِ لإلغائنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More