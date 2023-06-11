عطالله لـ"الأحد مع ماريو": دعونا كـ"تيار" للحوار منذ سنة وكان هذا توجّهنا لأننا كنا ندرك الى أين تتجه الأمور وحتّى عندما دعا بري للحوار لم نرفض ولكننا هوجمنا من اعلام "أمل" ولم تتجاوب سائر الأطراف مع بري فصُوِّر الامر وكأن الجميع يرفض

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