ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": فرنجية تحدّث عن حوار من دون شروط مسبقة ولكن هناك لهجة من قبل الفريق السياسي الذي يدعمه غير مقبولة في البلاد وهناك منطق تخوين واتهامات بالتآمر وعلى هذا المنطق السياسي ان يتبدل الى حوار جدي وحقيقي

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