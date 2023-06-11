عطالله لـ"الأحد مع ماريو": وصلنا الى الخيار الثالث اليوم فالخيار الأول كان فرنجية والثاني معوض وقلنا ان الخيارين غير قادرين على الوصول لذلك طرحنا الخيار الثالث والتقاطع على أزعور ليس موجها ضد احد

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