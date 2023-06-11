بلال الحشيمي للـLBCI: حاسم قراري وهو التصويت لجهاد ازعور ويجب أن يكون القرار واضحًا

بلال الحشيمي للـLBCI: حاسم قراري وهو التصويت لجهاد ازعور ويجب أن يكون القرار واضحًا

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان افتتح المؤتمر العربي الصيني العاشر في الرياض مشددا على أهمية التعاون الصيني العربي ولا سيما مع المملكة العربية السعودية والاستثمار المتبادل في مختلف المجالات إضافة إلى تنامي حجم التبادل التجاري