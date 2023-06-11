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النائب فيصل كرامي لـ"الأحد مع ماريو": لا رئيس للجمهورية الأربعاء والبلد "ما بيركب بهيدا الشكل" وما يحصل بين القوى المسيحية اتفاق وَهم وعابر والاتفاق الحقيقي ليس اتفاق "اوعا اخيّك " بل "اوعا يوصل سليمان فرنجية"

آخر الأخبار
2023-06-11 | 15:17
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النائب فيصل كرامي لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: لا رئيس للجمهورية الأربعاء والبلد &quot;ما بيركب بهيدا الشكل&quot; وما يحصل بين القوى المسيحية اتفاق وَهم وعابر والاتفاق الحقيقي ليس اتفاق &quot;اوعا اخيّك &quot; بل &quot;اوعا يوصل سليمان فرنجية&quot;
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النائب فيصل كرامي لـ"الأحد مع ماريو": لا رئيس للجمهورية الأربعاء والبلد "ما بيركب بهيدا الشكل" وما يحصل بين القوى المسيحية اتفاق وَهم وعابر والاتفاق الحقيقي ليس اتفاق "اوعا اخيّك " بل "اوعا يوصل سليمان فرنجية"

 
 
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