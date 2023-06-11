عطالله لـ"الأحد مع ماريو": "ما حدا وقف حد التاني اكتر من التاني" لا بل نحن وقفنا مع "الحزب" اكثر مما وقف معنا والتخلي عن دعم العماد عون خلال ولايته الرئاسية كان اكبر تخلّي عنّا

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