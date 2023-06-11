النائب الياس جرادة لـ"الأحد مع ماريو": نحن ضد الاصطفاف وهذه المشهدية هي ترجمة للاصطفاف وموقفي لا يزال واضحا من البداية وكنت قد طرحت أسماء من ضمنها زياد بارود ولكنني لم اقل انني سأنتخب الأربعاء زياد بارود وقد انتخبه ولا زلت في نفس المنهج

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