النائب الياس جرادة لـ"الأحد مع ماريو": لم تتم دعوتي الى اجتماع النواب التغييريين للاتفاق الى من سيصوتون في الجلسة وقراري واضح "انا ضد الاصطفاف"

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