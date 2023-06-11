النائب الياس جرادة لـ"الأحد مع ماريو": لن أصوّت بورقة بيضاء ولن أقاطع الجلسات ولن أكون بلا رأي وسأدعم الرئيس الذي يفوز حتى النهاية واذا لم يعمل من أجل الوطن سأنتقده انتقادًا بنّاءً

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