الجيش الاسرائيلي القى قنابل مسيلة للدموع على عدد من اللبنانيين الواقفين بمحاذاة الأراضي المحتلة في ‫تلال كفرشوبا‬ بسبب اقترابهم من إحدى دبابات الميركافا المنتشرة في المنطقة

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الوكالة الوطنية للاعلام: اندلاع حريق ضخم صباحا في بسبينا البترون ونيرانه امتدت على مسافة كبيرة من الحقول ولامست المنازل وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده فيما لم تعرف أسبابه