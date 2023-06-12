بيار بو عاصي للـLBCI: هدفنا قطع الطريق على مرشح حزب الله وانتظام عمل المؤسسات لذا تقاطعنا على ترشيح جهاد أزعور بعدما لم ننجح بايصال مرشحنا ميشال معوض ولم يأت احد عند الآخر كما اعلن جبران باسيل

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