النائب محمد سليمان: نحن لسنا مع الإنقسام العامودي ونحن مع التوافق الوطني الذي ينتج رئيسا وسنكون موجودين بكل الجلسات الأولى والثانية ولن نعطل أي نصاب وسيكون لدينا اسم

الجيش الاسرائيلي القى قنابل مسيلة للدموع على عدد من اللبنانيين الواقفين بمحاذاة الأراضي المحتلة في ‫تلال كفرشوبا‬ بسبب اقترابهم من إحدى دبابات الميركافا المنتشرة في المنطقة

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