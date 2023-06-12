حمدان لـ عشرين 30: أجريت تواصلا مع أزعور منذ فترة قصيرة وكان لدي بعض الاسئلة وبعض الاجوبة أقنعني وبعضها لم يقنعني

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