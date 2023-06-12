فراس حمدان لـ#عشرين_30: خيار فرنجية غير مطروح لا من قريب ولا من بعيد ونحن على خصومة سياسية معه وخيار المرشّح الآخر غير مطروح حاليًا

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