ميشال موسى لـ عشرين 30: المطلوب فكّ الوضعية الطائفية والاجماع المسيحي على الرئيس مهم لكنّ الرئيس هو رئيس لكل لبنان والمطلوب اليوم الذهاب إلى صيغ أفضل من سابقاتها

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