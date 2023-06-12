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ميشال موسى لـ عشرين 30: المطلوب فكّ الوضعية الطائفية والاجماع المسيحي على الرئيس مهم لكنّ الرئيس هو رئيس لكل لبنان والمطلوب اليوم الذهاب إلى صيغ أفضل من سابقاتها

آخر الأخبار
2023-06-12 | 15:14
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ميشال موسى لـ عشرين 30: المطلوب فكّ الوضعية الطائفية والاجماع المسيحي على الرئيس مهم لكنّ الرئيس هو رئيس لكل لبنان والمطلوب اليوم الذهاب إلى صيغ أفضل من سابقاتها
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ميشال موسى لـ عشرين 30: المطلوب فكّ الوضعية الطائفية والاجماع المسيحي على الرئيس مهم لكنّ الرئيس هو رئيس لكل لبنان والمطلوب اليوم الذهاب إلى صيغ أفضل من سابقاتها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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