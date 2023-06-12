سجيع عطية لـ عشرين 30: سننتخب خلال الدورة الاولى في جلسة الاربعاء بورقة بيضاء أو شعار وإذا تمّت الدورة الثانية فسنصوّت باسم موحّد وفي حال لم تنعقد الدورة الثانية فسندعو للحوار

بو عاصي للـLBCI: لدينا خيار واحد في السياسة وخصوصا بما يتعلق بانتخاب الرئيس وهو احترام الدستور واحترام القوانين والمشاركة لانتظام عمل المؤسسات ونريد رئيسًا سياديًا واصلاحيًا

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