افرام: ماذا سيحصل للكوكب عندما ستتوقف الدول المتطورة بعد أقل من 5 سنوات عن إستيراد اليد العاملة وستفضل الآلة على الإنسان؟ وأين سيكون لبنان من هذا التطور؟

افرام: ماذا سيحصل للكوكب عندما ستتوقف الدول المتطورة بعد أقل من 5 سنوات عن إستيراد اليد العاملة وستفضل الآلة على الإنسان؟ وأين سيكون لبنان من هذا التطور؟

النائب نعمة افرام: نحن في لحظات دقيقة ولن نقبل بأن يقول أولادنا وأحفادنا عن هذا الجيل إنه ملعون وهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا وبداية المشوار الانقاذي لا يبدأ الا بانتخاب رئيس للجمهورية وبمشروع متكامل يعيد لبنان الى المكان الذي يستحق