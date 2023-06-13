نعمة افرام: الاقتصاد الريعي وغير المنتج سبب الانهيار في لبنان كما القبول بأن يكون لدينا فجوات مالية في موازناتنا ونقبل أن نغطيها بالدين العام

افرام: ماذا سيحصل للكوكب عندما ستتوقف الدول المتطورة بعد أقل من 5 سنوات عن إستيراد اليد العاملة وستفضل الآلة على الإنسان؟ وأين سيكون لبنان من هذا التطور؟

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