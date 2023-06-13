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الجيش الروسي يعلن الاستيلاء على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أميركية في أوكرانيا
آخر الأخبار
2023-06-13 | 04:43
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الجيش الروسي يعلن الاستيلاء على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أميركية في أوكرانيا
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