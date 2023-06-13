نعمة افرام: الدولة أهدرت دولارات اللبنانيين في السنوات الـ20 الماضية من دون أن تُنتج والمسؤولية الكبرى تقع عليها في موضوع الفجوة المالية

نعمة افرام: علينا مسؤوليات كبيرة والا سندخل التاريخ على أننا "جيل اللعنة" ولدينا فرصة ذهبية في هذه الأزمة و"حرام" أن تنتهي هذه الأزمة من دون الإستفادة وتحويلها الى فرصة

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