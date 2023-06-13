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مجلس شورى الدولة يوقف تنفيذ قرارات ترخيص ثلاثة اتّحادات رياضيّة سبق أن رفضت عمومية اللّجنة الأولمبية انضمامها
آخر الأخبار
2023-06-13 | 05:39
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مجلس شورى الدولة يوقف تنفيذ قرارات ترخيص ثلاثة اتّحادات رياضيّة سبق أن رفضت عمومية اللّجنة الأولمبية انضمامها
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