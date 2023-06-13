يعقوبيان خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب لعدد من النواب التغييريين: نقوم بواجبنا لمصلحة البلد واللبنانيين ولسنا بانتظار "شنط" ولا حقائب وزارية بل ننتظر أمرًا واحدًا وهو التقدم بهذا البلد باتجاه يعزز وضع اللبنانيين

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