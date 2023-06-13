صليبا: المرشّح أزعور تعهّد لنا بالعمل على وضع استراتيجيّة لمواجهة التحديات المتعلقة بملف النزوح السوري

صليبا: نتبنّى ترشيح أزعور لأنه يؤمن بمنطق الدولة وهو قادر على إعادة لبنان الى الحضن العربي وفتح آفاق التعاون مع المجتمع الدولي

صليبا: نتبنّى ترشيح أزعور لأنه يؤمن بمنطق الدولة وهو قادر على إعادة لبنان الى الحضن العربي وفتح آفاق التعاون مع المجتمع الدولي

يعقوبيان خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب لعدد من النواب التغييريين: نقوم بواجبنا لمصلحة البلد واللبنانيين ولسنا بانتظار "شنط" ولا حقائب وزارية بل ننتظر أمرًا واحدًا وهو التقدم بهذا البلد باتجاه يعزز وضع اللبنانيين