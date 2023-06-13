صليبا: نتبنّى ترشيح أزعور لأنه يؤمن بمنطق الدولة وهو قادر على إعادة لبنان الى الحضن العربي وفتح آفاق التعاون مع المجتمع الدولي

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يعقوبيان: نحن أقليّة في المجلس ومحكومون بما أفرزته الانتخابات النيابية والتصويت المجدي يُسرّع العمل في البلد على الإصلاحات ومن يريد تمديد الفراغ لا يريد الإصلاح