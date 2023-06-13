حسن مراد بعد لقاء بري: طلبنا من بري عدم التوقف عن الدعوة إلى الحوار وهو المظلة الوحيدة لتمرير الإستحقاق ولمسنا حرصه على التوازنات الدقيقة التي تحمي الصيغة إن لم نتمكن من ‘نتخاب رئيس فعسى أن تكون الجلسة بداية لحوار جامع

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