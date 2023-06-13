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باسيل: اسم أزعور غير مستفز ومجرد التقاطع على اسم يعني أن هناك تنازلا من قبل الفرقاء ونرفض منطق فرض اسم واحد علينا
آخر الأخبار
2023-06-13 | 10:54
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باسيل: اسم أزعور غير مستفز ومجرد التقاطع على اسم يعني أن هناك تنازلا من قبل الفرقاء ونرفض منطق فرض اسم واحد علينا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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