باسيل: اسم أزعور غير مستفز ومجرد التقاطع على اسم يعني أن هناك تنازلا من قبل الفرقاء ونرفض منطق فرض اسم واحد علينا

سجيع عطية لـ عشرين 30: سننتخب خلال الدورة الاولى في جلسة الاربعاء بورقة بيضاء أو شعار وإذا تمّت الدورة الثانية فسنصوّت باسم موحّد وفي حال لم تنعقد الدورة الثانية فسندعو للحوار

السابق