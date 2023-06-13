باسيل: نتفهم أن يكون لدى بعض نوابنا تحفظات على اسم ازعور ونشاركهم بها أما هو فموافق على ورقة الاولويات وضدّ السياسات المالية لسلامة ولا يتعاطى في السياسة

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