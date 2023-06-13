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23
o
متن
22
o
كسروان
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o
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o
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o
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ترامب يُغادر مقرّ المحكمة في فلوريدا بعد قليل إثر السماح له بالمغادرة من دون شروط
آخر الأخبار
2023-06-13 | 17:01
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ترامب يُغادر مقرّ المحكمة في فلوريدا بعد قليل إثر السماح له بالمغادرة من دون شروط
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