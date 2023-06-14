بلال عبد الله للـLBCI: تصويتنا اليوم لجهاد ازعور ينطلق من موقفنا ولم نتخلّف يوما عن التصويت بوقت نحاول البحث عن الحوار ولكن للاسف بعض الفرقاء لم يتجهوا نحو التسوية والتوافق ونحن أكثر فريق منسجم مع نفسه

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك