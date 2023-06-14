بلال عبد الله للـLBCI: تجربة ازعور السياسية وخبرته الاقتصادية كافيتان لاعطائه صفة التوافقي ذو خبرة اقتصادية وهو قادر على مواكبة الشروط المطلوبة لانقاذ لبنان

النائب فادي كرم للـLBCI: طرحنا وطنيّ وتَقاطُعنا على المرشح جهاد ازعور هو التقاء من اصطفافات سياسية مختلفة واذا حصد أزعور 65 صوتًا يعني هناك رئيس شرعيّ في الجلسة الاولى ولو لم يصل دستوريًا

النائب فادي كرم للـLBCI: طرحنا وطنيّ وتَقاطُعنا على المرشح جهاد ازعور هو التقاء من اصطفافات سياسية مختلفة واذا حصد أزعور 65 صوتًا يعني هناك رئيس شرعيّ في الجلسة الاولى ولو لم يصل دستوريًا

بلال عبد الله للـLBCI: تصويتنا اليوم لجهاد ازعور ينطلق من موقفنا ولم نتخلّف يوما عن التصويت بوقت نحاول البحث عن الحوار ولكن للاسف بعض الفرقاء لم يتجهوا نحو التسوية والتوافق ونحن أكثر فريق منسجم مع نفسه