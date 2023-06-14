النائب فادي كرم للـLBCI: طرحنا وطنيّ وتَقاطُعنا على المرشح جهاد ازعور هو التقاء من اصطفافات سياسية مختلفة واذا حصد أزعور 65 صوتًا يعني هناك رئيس شرعيّ في الجلسة الاولى ولو لم يصل دستوريًا

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النائب فادي كرم للـLBCI: على الزملاء أن يكونوا واقعيين يجب عليهم التفاهم مع مختلف الاطراف وليس بإمكانهم أن يأتوا برئيس لوحدهم وأزعور لم يكن مرشح القوات أو التيار بل التقوا عليه لأنه من يمثّل مطالبنا المشتركة