النائب فادي كرم للـLBCI: على الزملاء أن يكونوا واقعيين يجب عليهم التفاهم مع مختلف الاطراف وليس بإمكانهم أن يأتوا برئيس لوحدهم وأزعور لم يكن مرشح القوات أو التيار بل التقوا عليه لأنه من يمثّل مطالبنا المشتركة

سجيع عطية للـLBCI: لا زلنا على موقفنا وعلى مسافة واحدة من الجميع والحياد الايجابي وفتح المجال للحوار والتلاقي وسنذهب نحو كتابة شعار معيّن خلال الجلسة

سجيع عطية للـLBCI: لا زلنا على موقفنا وعلى مسافة واحدة من الجميع والحياد الايجابي وفتح المجال للحوار والتلاقي وسنذهب نحو كتابة شعار معيّن خلال الجلسة

النائب فادي كرم للـLBCI: طرحنا وطنيّ وتَقاطُعنا على المرشح جهاد ازعور هو التقاء من اصطفافات سياسية مختلفة واذا حصد أزعور 65 صوتًا يعني هناك رئيس شرعيّ في الجلسة الاولى ولو لم يصل دستوريًا