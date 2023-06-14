الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاسم هاشم للـLBCI: يبدو أن هناك من يُحاول الاستثمار على ارقام البونتاجات ونعرف ان هذا المناخ المتوتر لا يمكن ان يؤدي الى انتخاب رئيس جمهورية بظل هذه الاصطفافات فالبلد قائم على توازنات لا يمكن الخروج منها

آخر الأخبار
2023-06-14 | 01:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاسم هاشم للـLBCI: يبدو أن هناك من يُحاول الاستثمار على ارقام البونتاجات ونعرف ان هذا المناخ المتوتر لا يمكن ان يؤدي الى انتخاب رئيس جمهورية بظل هذه الاصطفافات فالبلد قائم على توازنات لا يمكن الخروج منها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قاسم هاشم للـLBCI: يبدو أن هناك من يُحاول الاستثمار على ارقام البونتاجات ونعرف ان هذا المناخ المتوتر لا يمكن ان يؤدي الى انتخاب رئيس جمهورية بظل هذه الاصطفافات فالبلد قائم على توازنات لا يمكن الخروج منها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

للـLBCI:

يُحاول

الاستثمار

ارقام

البونتاجات

ونعرف

المناخ

المتوتر

انتخاب

جمهورية

الاصطفافات

فالبلد

توازنات

الخروج

LBCI التالي
قاسم هاشم للـLBCI: الحوار هو الاساس لخلاص البلد ودعوة الرئيس بري استبقت تبنيه ترشيح فرنجية
سجيع عطية للـLBCI: الجميع يجمع انها لن تكون جلسة انتخاب وبالتالي يجب فتح المجال للحوار
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:16

جهاد الصمد للـLBCI: ترشيح فرنجية آتٍ من خلال تسوية والمنطقة ذاهبة الى جو تفاهمات جديدة في حين اننا في لبنان لا نقرأ هذه التطورات واعتقد اليوم هناك الكثير من الاقنعة سقطت

LBCI
آخر الأخبار
03:14

بلال الحشيمي للـLBCI: لكل رأيه وهناك ديمقراطية ولكن لا يمكن الاستمرار في المعمعة ويجب انتخاب رئيس للجمهورية اليوم بغض النظر عن الشخص

LBCI
آخر الأخبار
03:06

ندى بستاني للـLBCI: من غنى التيار تعبير الجميع عن رأيه ولكن الجميع ملتزم بقرار التيار اثر حصول تقاطع على جهاد ازعور

LBCI
آخر الأخبار
03:03

علي خريس للـLBCI: اللعبة ديمقراطية وحرية الرأي موجودة والافضل عدم استباق الامور قبل الجلسة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:16

جهاد الصمد للـLBCI: ترشيح فرنجية آتٍ من خلال تسوية والمنطقة ذاهبة الى جو تفاهمات جديدة في حين اننا في لبنان لا نقرأ هذه التطورات واعتقد اليوم هناك الكثير من الاقنعة سقطت

LBCI
آخر الأخبار
03:14

بلال الحشيمي للـLBCI: لكل رأيه وهناك ديمقراطية ولكن لا يمكن الاستمرار في المعمعة ويجب انتخاب رئيس للجمهورية اليوم بغض النظر عن الشخص

LBCI
آخر الأخبار
03:06

ندى بستاني للـLBCI: من غنى التيار تعبير الجميع عن رأيه ولكن الجميع ملتزم بقرار التيار اثر حصول تقاطع على جهاد ازعور

LBCI
آخر الأخبار
03:03

علي خريس للـLBCI: اللعبة ديمقراطية وحرية الرأي موجودة والافضل عدم استباق الامور قبل الجلسة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:26

بن سلمان في فرنسا قريبا

LBCI
فنّ
2023-02-05

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليا" مع العائلة (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:20

قمة فرنسية سعودية ضمنها لبنان... وبروفة اليوم قبل حسم الخيارات (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-12

شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

"رجعت الصيفية بلبنان.. و"أهلا بهالطلة أهلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فريق Denver Nuggets يفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد حسمه السلسلة النهائية مع Miami Heat

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

منصة جديدة لحلّ أزمة تسجيل السيارات في الدكوانة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ايلي صعب يتوج حفل تخرج الدفعة السابعة من المصممين لطلاب جامعة LAU بعرض أزياء حمل عنوان: Real Time

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لاعبو منتخب لبنان للشباب يلتحقون بتدريبات الفريق الوطني إستعدادا لكأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

من جلسة مخصصة للنازحين... ميقاتي يفتح معركة التعيينات العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مشروع وطن الإنسان يطلق "الرؤية الاقتصادية لإحياء لبنان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

عشية جلسة انتخاب الرئيس... هل حددت جميع الكتل موقفها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

أحدث بوانتاج رئاسي: المترددون ٢٩ وأزعور يتفوّق على فرنجية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:54

مصدر أمني للـLBCI: خبير أمنيّ كشف على الجسم المشبوه قرب منزل النائب نديم الجميّل ليتبيّن أنها لعبة على شكل قنبلة ولا مواد متفجّرة في داخلها

LBCI
أخبار لبنان
10:34

تكتل التوافق الوطني: سنصوّت لفرنجية

LBCI
أخبار لبنان
13:18

رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الأميركي من الرؤساء المشاركين للجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس الأميركي حول انتخابات الرئاسة اللبنانية

LBCI
فنّ
05:39

طفلة تقتحم المسرح وترقص مع وائل كفوري.. شاهدوا ردّ فعله (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:24

نولاند بعد مكالمة مع بري: نقدر التزامه بمحاولة الحفاظ على النصاب وعقد جلسات مفتوحة

LBCI
خبر عاجل
10:44

باسيل: التفاهم مع حزب الله لم يسقط ولكنه ليس بخير ونحن خارج اي اصطفاف داخلي او خارجي ولسنا جزءا من محور ونرغب أن نكون على علاقة جيّدة وتواصل مع الجميع

LBCI
خبر عاجل
06:33

النائبتان بولا يعقوبيان ونجاة صليبا يعلنان التصويت لجهاد أزعور في جلسة الغد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

أحدث بوانتاج رئاسي: المترددون ٢٩ وأزعور يتفوّق على فرنجية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More