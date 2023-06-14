قاسم هاشم للـLBCI: الحوار هو الاساس لخلاص البلد ودعوة الرئيس بري استبقت تبنيه ترشيح فرنجية

اديب عبد المسيح للـLBCI: نتمنى ان لا يُعطّل النصاب ونؤمن ان أزعور يمكنه الوصول في الدورة الثانية في حال انعقدت

اديب عبد المسيح للـLBCI: نتمنى ان لا يُعطّل النصاب ونؤمن ان أزعور يمكنه الوصول في الدورة الثانية في حال انعقدت

قاسم هاشم للـLBCI: يبدو أن هناك من يُحاول الاستثمار على ارقام البونتاجات ونعرف ان هذا المناخ المتوتر لا يمكن ان يؤدي الى انتخاب رئيس جمهورية بظل هذه الاصطفافات فالبلد قائم على توازنات لا يمكن الخروج منها