مارك ضو للـLBCI: الارقام المرتفعة في الاصوات لأزعور قد تؤدي الى محاولات جدية لحسم الرأي لصالحه لاحقا

مارك ضو للـLBCI: جميعنا في ظل الدولة والدستور وعلى جميع النواب ان يحسموا رأيهم في الانتخاب لانهاء الفراغ الرئاسي

مارك ضو للـLBCI: جميعنا في ظل الدولة والدستور وعلى جميع النواب ان يحسموا رأيهم في الانتخاب لانهاء الفراغ الرئاسي

اديب عبد المسيح للـLBCI: نتوقع ان يكون هناك أقله 62 صوتا لجهاد ازعور مع الزملاء النواب الذين أعلنوا انهم سينتخبونه