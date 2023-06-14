زياد حواط للـLBCI: هناك مرشحان ومشروعان اليوم وعلى كل نائب ان يختار اي مشروع يريد للبنان خلال الجلسة النيابية

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النائب أنطوان حبشي للـLBCI: هناك فرصة لانتخاب رئيس ونحن نشهد على ترشيح مرشحيين جديين وعلى النواب الاختيار وكل نائب يشارك في تعطيل الدورة الثانية يشارك في استمرار الازمة في البلد