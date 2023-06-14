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النائب أنطوان حبشي للـLBCI: هناك فرصة لانتخاب رئيس ونحن نشهد على ترشيح مرشحيين جديين وعلى النواب الاختيار وكل نائب يشارك في تعطيل الدورة الثانية يشارك في استمرار الازمة في البلد
آخر الأخبار
2023-06-14 | 02:50
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النائب أنطوان حبشي للـLBCI: هناك فرصة لانتخاب رئيس ونحن نشهد على ترشيح مرشحيين جديين وعلى النواب الاختيار وكل نائب يشارك في تعطيل الدورة الثانية يشارك في استمرار الازمة في البلد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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الياس حنكش للـLBCI: هناك نواب يفضلون عدم الافصاح عن خيارهم ويجب عدم التعطيل اذ أن البلد لم يعد يحتمل والاهم هو التصويت في الجلسة وعدم تطييرها
زياد حواط للـLBCI: هناك مرشحان ومشروعان اليوم وعلى كل نائب ان يختار اي مشروع يريد للبنان خلال الجلسة النيابية
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