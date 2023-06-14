الياس حنكش للـLBCI: هناك نواب يفضلون عدم الافصاح عن خيارهم ويجب عدم التعطيل اذ أن البلد لم يعد يحتمل والاهم هو التصويت في الجلسة وعدم تطييرها

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