فؤاد مخزومي للـLBCI: خيارنا الدولة والمستقبل لاولادنا وفي حال قمنا بدورة ثانية ونجح أحد المرشحين لن نعطل ذلك لانه يجب السير بالديمقراطية

النائب حسن فضل الله: أمامنا مرشحان الاول هو من ندعمه يحمل رؤية واضحة ويطمئن شريحة من اللبنانيين وسنصوّت له والمرشح الاخر اتفقوا عليه من هم في السلطة حتى الان واعتقد ان ما من شيء يجمعهم سوى الغاء اسم فرنجية ولا يملكون برنامجًا اصلاحيًا

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