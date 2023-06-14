ميشال ضاهر للـLBCI: كنت اتمنى عدم الوصول الى هذه المشهدية ولكن بالنهاية هناك خيارات سياسية ونحن تقاطعنا على جهاد ازعور وهذه الجلسة هي استعراض قوة وساصوت له لكن مرشحي الحقيقي هو قائد الجيش

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