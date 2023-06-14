علي خريس للـLBCI: اللعبة ديمقراطية وحرية الرأي موجودة والافضل عدم استباق الامور قبل الجلسة

ندى بستاني للـLBCI: من غنى التيار تعبير الجميع عن رأيه ولكن الجميع ملتزم بقرار التيار اثر حصول تقاطع على جهاد ازعور

ندى بستاني للـLBCI: من غنى التيار تعبير الجميع عن رأيه ولكن الجميع ملتزم بقرار التيار اثر حصول تقاطع على جهاد ازعور

ميشال ضاهر للـLBCI: كنت اتمنى عدم الوصول الى هذه المشهدية ولكن بالنهاية هناك خيارات سياسية ونحن تقاطعنا على جهاد ازعور وهذه الجلسة هي استعراض قوة وساصوت له لكن مرشحي الحقيقي هو قائد الجيش