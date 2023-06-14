جهاد الصمد للـLBCI: ترشيح فرنجية آتٍ من خلال تسوية والمنطقة ذاهبة الى جو تفاهمات جديدة في حين اننا في لبنان لا نقرأ هذه التطورات واعتقد اليوم هناك الكثير من الاقنعة سقطت

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